Спинаццола может пропустить до года из-за разрыва ахилла

Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола получил серьезную травму в матче 1/4 финала Евро-2020 против (2:1).

Футболист «Ромы» на 79-й минуте покинул поле на носилках со слезами на глазах.

У 28-летнего игрока выявлен разрыв ахиллова сухожилия. Как пишет журналист Адриано Дель Монте, футболист может пропустить до 12 месяцев из-за полученного повреждения.

Спинаццолу дважды признавали лучшим игроком матча на этом Евро – в играх против Турции и Австрии.

Спинаццола – открытие Евро. Почему защитник так прекрасен в атаке, из-за кого «Юве» его продал и в чем риск «Реала», который хочет его купить?