  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Алонсо о Мбаппе: «Качество «Реала» улучшается благодаря его голам и другим ситуациям. Мы работаем над тем, чтобы синхронизировать движения Килиана с другими игроками»
12

Алонсо о Мбаппе: «Качество «Реала» улучшается благодаря его голам и другим ситуациям. Мы работаем над тем, чтобы синхронизировать движения Килиана с другими игроками»

Хаби Алонсо высказался о форме Килиана Мбаппе перед класико.

«Реал» сегодня примет «Барселону» в рамках 10-го тура Ла Лиги. Игра пройдет в 18:15 по московскому времени.

– Каким вы видите Мбаппе перед этим матчем?

– Он так же хорошо себя чувствует. Вижу, что все одинаково мотивированы. Мы понимаем значение этого матча, его важность.

Думаю, Килиан играет хорошо, но... И все остальные восстановились после «Ювентуса», у нас не было никаких проблем. Асенсио тоже хорошо восстановился. Так что это хороший момент.

– Можете ли вы объяснить, о чем именно вы просите Килиана?

– Мы говорим, прежде всего, о том, как мы можем эффективнее выбирать позиции. Что он может сделать, чтобы проявить себя. И как он может решать больше в рамках этого механизма и коллективных качеств.

На самом деле, не только благодаря голам, но и благодаря другим ситуациям, в которых он появляется, коллективное качество команды улучшается. И Килиан – неотъемлемая часть этого.

Мы работаем над тем, чтобы он знал, как синхронизировать свои движения с другими игроками, а другие игроки – как их интерпретировать, – сказал главный тренер «Реала».

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?7766 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoКилиан Мбаппе
logoКласико
logoБарселона
logoтактика
logoРауль Асенсио
logoХаби Алонсо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мбаппе, Винисиус, Беллингем, Гюлер, Трент, Менди, Эндрик – в заявке «Реала» на класико
вчера, 13:15
Мбаппе перед класико: «Чувствую себя отлично. Всегда хочу помогать «Реалу» – голами или иным способом»
вчера, 05:23
Мбаппе о класико: «Реал» хочет не просто играть, а победить. В клубном футболе нет более особенного матча»
24 октября, 17:35
Мбаппе признан лучшим игроком «Реала» второй месяц подряд. У Килиана 10 голов в 6 матчах в сентябре
24 октября, 17:21Фото
Главные новости
Кубарси, Салиба, Хакими и Бастони за 80 млн евро – самые дорогие защитники мира по версии Transfermarkt. Мендеш, Гвардиол, Магальяэс, Трент оценены в 75 млн, Хейсен – в 70 млн евро
13 минут назад
Аморим о 4:2 с «Брайтоном»: «МЮ» пришлось играть по разному в разные моменты матча, игроки понимали, что делать. Мы стали увереннее в себе и настроены иначе, но все может измениться»
16 минут назад
Ассистент Флика о матче с «Реалом»: «Победит тот, кто лучше сыграет, все просто. «Барсе» будет не хватать Ханси – он самая важная часть команды, но мы все знаем, что нужно делать»
40 минут назад
Слот о 2:3 с «Брентфордом»: «Игра и результат вновь разочаровали, мы снова пропустили в первые пять минут. Три пропущенных гола – слишком много, если хочешь победить»
59 минут назад
Чемпионат Германии. «Байер» примет «Фрайбург», «Штутгарт» против «Майнца»
сегодня, 08:30
Чемпионат Англии. «Арсенал» примет «Кристал Пэлас», «Ман Сити» в гостях у «Астон Виллы», «Эвертон» против «Тоттенхэма»
сегодня, 08:25
Роббен о «Баварии»: «Один из фаворитов на финал ЛЧ. Команда практически непобедима – в хорошей форме может обыграть любого. Олисе и Диас могут сыграть решающую роль»
сегодня, 08:23
«Серик» уволил Юрана после 5 матчей без побед (Назим Тюркнас)
сегодня, 08:22
«Реал» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
сегодня, 08:20
Чемпионат России. «Зенит» против «Динамо», «Локомотив» в гостях у «Акрона», «Краснодар» сыграет с «Рубином»
сегодня, 04:42
Ко всем новостям
Последние новости
Угальде о «Спартаке»: «Выкладываемся на 100%, чтобы вернуть клуб на первое место. Верю, что это возможно»
2 минуты назад
«Динамо» нужно сломать структурный хребет топ-клубу, не дать «Зениту» играть в свой футбол. Шансы есть всегда». Ташуев о матче РПЛ
31 минуту назад
Литвинов о травме: «После ЦСКА возникли проблемы с приводящей мышцей. В «Спартаке» прекрасные условия для восстановления – врачи помогают справляться эмоционально»
43 минуты назад
«Акрон» – «Локомотив». Дзюба и Батраков играют. Онлайн-трансляция начнется в 13:00
45 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» сыграет со «Страсбуром», «Лилль» примет «Мец», «Ницца» против «Ренна»
сегодня, 08:40
«Байер» – «Фрайбург». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
сегодня, 08:12
«Зенит» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
сегодня, 08:08
«Лацио» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 07:57
Агент защитника «Серика» Гоцука: «До зимы будет играть, там посмотрим. У него не такие большие задержки, как пишут в прессе»
сегодня, 07:46
«Краснодар» – «Рубин». Онлайн-трансляция начнется в 19:45
сегодня, 07:31