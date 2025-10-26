Алонсо о Мбаппе: «Качество «Реала» улучшается благодаря его голам и другим ситуациям. Мы работаем над тем, чтобы синхронизировать движения Килиана с другими игроками»

Хаби Алонсо высказался о форме Килиана Мбаппе перед класико.

«Реал» сегодня примет «Барселону» в рамках 10-го тура Ла Лиги . Игра пройдет в 18:15 по московскому времени.

– Каким вы видите Мбаппе перед этим матчем?

– Он так же хорошо себя чувствует. Вижу, что все одинаково мотивированы. Мы понимаем значение этого матча, его важность.

Думаю, Килиан играет хорошо, но... И все остальные восстановились после «Ювентуса», у нас не было никаких проблем. Асенсио тоже хорошо восстановился. Так что это хороший момент.

– Можете ли вы объяснить, о чем именно вы просите Килиана?

– Мы говорим, прежде всего, о том, как мы можем эффективнее выбирать позиции. Что он может сделать, чтобы проявить себя. И как он может решать больше в рамках этого механизма и коллективных качеств.

На самом деле, не только благодаря голам, но и благодаря другим ситуациям, в которых он появляется, коллективное качество команды улучшается. И Килиан – неотъемлемая часть этого.

Мы работаем над тем, чтобы он знал, как синхронизировать свои движения с другими игроками, а другие игроки – как их интерпретировать, – сказал главный тренер «Реала ».