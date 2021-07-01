Черчесов о Евро: «Работа была выполнена от и до. Работа и результат в моем понимании разнятся»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о неудачном выступлении команды на Евро-2020.

– Почему не удалось повторить успех 2018 года?

– Смотрите. Недавно прочитал, возможно, я неправ: «Работа признана неудовлетворительной». Я бы здесь возразил, потому что работа и результат в моем понимании разнятся.

Работа была выполнена от и до, команда делала то, что мы ей предлагали. Было иногда сложно, но, повторяю, приписками заниматься мы не можем. Мы все проверяем, все четко прослеживается.

Почему не удалось повторить. Потому что четко понимали, не хватило нам... Мы физически были готовы, но, чтобы кондиции дали результат, нужны определенные кураж, вдохновение, не знаю, как это назвать, чтобы оно в команде было. Я просто констатирую факты, – сказал тренер.

Черчесов отчитывается за провал на Евро: онлайн