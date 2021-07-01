Станислав Черчесов: «У меня никакого желания кому-то нравиться. У меня работа не нравиться, у меня работа – делать»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об отношении публики к себе.

«У меня работа не нравиться, у меня работа делать. Я работу делаю по максимуму. Если мой максимум кого-то не устраивает, или что-то я не то делаю, ну, значит мой максимум недостаточен.

Я бы тебя хотел спросить (обращается к журналисту – прим. Sports.ru), почему. Потому что вас здесь много, и у каждого свое мнение. Я не могу всем понравиться. И у меня никакого желания кому-то нравиться. У меня есть желание, чтобы моя команда меня слушала, делала, что мы хотим», – заявил Черчесов.