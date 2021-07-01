«Алания» извинилась перед Касаткиной за оскорбления от Хубулова: «Ситуация станет предметом для разбирательства»

«Алания» извинилась перед российской теннисисткой Дарьей Касаткиной за поведение своего полузащитника .

Футболист после поражения Касаткиной во втором круге «Уимблдона» написал девушке в инстаграме: «Конченная ########. Вести 30:0 с брейком и ######## матч. Иди #####, шмара #######».

«Футбольный клуб «Алания» всегда выступал за строгое соблюдение норм морали и этики. Нам не чужды спортивная солидарность и профессиональное уважение к представителям всех видов спорта.

Ситуация, связанная с нашим игроком Владимиром Хубуловым, станет предметом для внутреннего разбирательства, о результате которого мы сообщим в ближайшее время.

От имени всего клуба приносим извинения лично Дарье Касаткиной, членам ее семьи и команды, а также болельщикам», – говорится в заявлении .