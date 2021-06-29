Кубок Америки. 1/4 финала. Бразилия против Чили, Парагвай проиграл Перу в серии пенальти

В 1/4 финала Кубка Америки сборная Бразилии столкнется с командой Чили, команда Перу обыграла Парагвай (3:3, 4:3 по пенальти).

Кубок Америки

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Америки

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