Кубок Америки. 1/4 финала. Бразилия против Чили, Парагвай проиграл Перу в серии пенальти

В 1/4 финала Кубка Америки сборная Бразилии столкнется с командой Чили, команда Перу обыграла Парагвай (3:3, 4:3 по пенальти).
Кубок Америки
1/4 финала
- Дата проведения
- 3 июля, 00.00, «Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira»
- Голы:
- 0:1 – 11 Гомес, 1:1 – 21 Лападула, 2:1 – 40 Лападула, 2:2 – 54 Алонсо, 3:2 – 80 Йотун, 3:3 – 90 Авалос.
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Перу –
Гальесе, Рамос, Трауко, Корсо (Лора, 90), Сантамария, Куэва, Пенья (Орменьо, 60), Каррильо, Йотун, Тапия, Лападула.
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Парагвай –
Сильва, Гомес, Мартинес, Алонсо, Арсамендия (Энсисо, 83), Кардосо Лусена (Рохас, 46), Санчес (Авалос, 83), Вильясанти (Пирис, 79), Эспинола, Ромеро, Гонсалес (Самудио, 68).
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3.
- Предупреждения:
- Сантамария (15), Гомес (42), Вильясанти (49), Куэва (60), Каррильо (75), Эспинола (87).
- Дата проведения
- 3 июля, 03.00, «Энженьян»
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Бразилия –
Эдерсон, Данило, Маркиньос, Лоди, Тиаго Силва, Каземиро, Фред, Ришарлисон, Неймар, Фирмино, Габриэл Жезус.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.