Кубок Америки. 1/4 финала. Бразилия против Чили, Парагвай проиграл Перу в серии пенальти

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В 1/4 финала Кубка Америки сборная Бразилии столкнется с командой Чили, команда Перу обыграла Парагвай (3:3, 4:3 по пенальти).

Кубок Америки

1/4 финала

Перу – Парагвай 3:3 (2:1, 1:2, 0:0, 0:0), по пенальти - 4:3
Дата проведения
3 июля, 00.00, «Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 11 Гомес, 1:1 – 21 Лападула, 2:1 – 40 Лападула, 2:2 – 54 Алонсо, 3:2 – 80 Йотун, 3:3 – 90 Авалос.
ПеруГальесе, Рамос, Трауко, Корсо (Лора, 90), Сантамария, Куэва, Пенья (Орменьо, 60), Каррильо, Йотун, Тапия, Лападула.
ПарагвайСильва, Гомес, Мартинес, Алонсо, Арсамендия (Энсисо, 83), Кардосо Лусена (Рохас, 46), Санчес (Авалос, 83), Вильясанти (Пирис, 79), Эспинола, Ромеро, Гонсалес (Самудио, 68).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3.
Предупреждения:
Сантамария (15), Гомес (42), Вильясанти (49), Куэва (60), Каррильо (75), Эспинола (87).
Удаления:
Гомес (45), Каррильо (85).

 

Бразилия – Чили
Дата проведения
3 июля, 03.00, «Энженьян»
превью матча текстовый онлайн статистика
БразилияЭдерсон, Данило, Маркиньос, Лоди, Тиаго Силва, Каземиро, Фред, Ришарлисон, Неймар, Фирмино, Габриэл Жезус.
ЧилиБраво, Вегас, Медель, Сьерральта, Мена, Пульгар, Видаль, Варгас, Арангис, Исла, Санчес.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Америки

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