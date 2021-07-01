Ян Вертонген: «Не хочу делать Италии много комплиментов – они раздражали меня в конце. Оправдываться тоже не хочется»

Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген высказался после вылета команды от Италии (1:2) на стадии 1/4 финала .

«Я очень расстроен. Мы пропустили первый мяч в той части матча, когда мало владели мячом. Я хотел сохранить владение для команды, но, оглядываясь теперь, понимаю, что это был неправильный выбор. Стоило выбить мяч. Было неуместно так играть у своих ворот. Я принял неправильное решение.

Проигрывать больно. Это упущенная возможность [взять титул]. Как и на предыдущих турнирах нашего поколения.

Анализируя этот матч позднее, вы увидите слишком простые голы в наши ворота и наши упущенные моменты. Но итог от этого не меняется, мы в нокауте.

Не хочу сейчас делать Италии слишком много комплиментов. Они раздражали меня в конце [поведением, затягиванием времени]. Но оправдываться тоже не хочется.

Два пропущенных мяча – наша вина. И мы сами упустили моменты, когда могли сделать счет 2:2. Дважды я уже думал, что Лукаку забивает… Это больно», – сказал Вертонген.