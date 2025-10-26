Агент защитника «Серика» Гоцука: «До зимы будет играть, там посмотрим. У него не такие большие задержки, как пишут в прессе»

Агент Кирилла Гоцука оценил вероятность ухода защитника из «Серик Беледиеспор».

Сообщалось , что у клуба из 2-го дивизиона Турции есть задолженности перед игроками по зарплате.

«До зимы будет играть, там посмотрим.

Как Кирилл реагирует на проблемы с выплатами? У него не такие большие задержки, как пишут в прессе», — сказал Андрей Талаев.

