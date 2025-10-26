Агент защитника «Серика» Гоцука: «До зимы будет играть, там посмотрим. У него не такие большие задержки, как пишут в прессе»
Агент Кирилла Гоцука оценил вероятность ухода защитника из «Серик Беледиеспор».
Сообщалось, что у клуба из 2-го дивизиона Турции есть задолженности перед игроками по зарплате.
«До зимы будет играть, там посмотрим.
Как Кирилл реагирует на проблемы с выплатами? У него не такие большие задержки, как пишут в прессе», — сказал Андрей Талаев.
Юран уходит от Садыгова и в Турции: не платят. Говорят, даже послал самого Туфана
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?7528 голосов
Зенит
Будет ничья
Динамо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости