Более 40% новых случаев коронавируса в Финляндии связаны с Евро-2020 в Петербурге

Возвращение болельщиков сборной Финляндии домой после матчей в Санкт-Петербурге привело к росту числа случаев заражения коронавирусом.

С 21 по 27 июня в Финляндии зафиксировали 947 новых случаев коронавируса – на 400 случаев больше, чем неделей раньше.

Министерство социального обеспечения и здравоохранения Финляндии отмечает, что более 40% новых случаев заражения, зарегистрированных в указанный период, напрямую связаны с матчами Евро-2020 в России.

На матчи в Санкт-Петербурге ездили не меньше 4500 финских болельщиков. По состоянию на 30 июня у 386 из них обнаружили коронавирус, по приезде в Финляндию они заразили еще 50 человек.