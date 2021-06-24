Более 40% новых случаев коронавируса в Финляндии связаны с Евро-2020 в Петербурге

Теги сборная Финляндии по футболу болельщики Евро-2020 Газпром Арена (Крестовский) коронавирус Здоровье Футбол

Возвращение болельщиков сборной Финляндии домой после матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге привело к росту числа случаев заражения коронавирусом.

С 21 по 27 июня в Финляндии зафиксировали 947 новых случаев коронавируса – на 400 случаев больше, чем неделей раньше.

Министерство социального обеспечения и здравоохранения Финляндии отмечает, что более 40% новых случаев заражения, зарегистрированных в указанный период, напрямую связаны с матчами Евро-2020 в России.

На матчи в Санкт-Петербурге ездили не меньше 4500 финских болельщиков. По состоянию на 30 июня у 386 из них обнаружили коронавирус, по приезде в Финляндию они заразили еще 50 человек. 

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