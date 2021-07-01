Хавбек «Алании» Хубулов – Касаткиной: «Конченная ########. Вести 30:0 с брейком и ######## матч». Дарья ответила: «Выдайте ему бонус за проигранную ставку»

Полузащитник оскорбил российскую теннисистку Дарью Касаткину после ее поражения во втором круге от экс-пятой ракетки мира (1:6, 6:3, 6:8).

24-летняя спортсменка в начале третьей партии трижды делала брейк – и потом сразу же его отдавала. А в конце она дважды подавала на матч – при счете 5:4 и 6:5.

Касаткина выставила скриншот переписки с 20-летним футболистом в инстаграме.

Хубулов написал девушке: «Конченная ########. Вести 30:0 с брейком и ######## матч. Иди #####, шмара #######».

«Вот такие джентльмены у нас играют в футбол. «Алания», выдайте ему бонус за проигранную ставку», – написала Касаткина в сторис.

Фото: сторис инстаграма Дарьи Касаткиной