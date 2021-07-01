Хавбек «Алании» Хубулов – Касаткиной: «Конченная ########. Вести 30:0 с брейком и ######## матч». Дарья ответила: «Выдайте ему бонус за проигранную ставку»

Теги Уимблдон Олимп-ФНЛ Sports.ru Ставки на спорт Алания Владикавказ Дарья Касаткина соцсети Алена Остапенко Ставки на футбол Ставки на теннис Владимир Хубулов Футбол

Полузащитник «Алании» Владимир Хубулов оскорбил российскую теннисистку Дарью Касаткину после ее поражения во втором круге «Уимблдона» от экс-пятой ракетки мира Алены Остапенко (1:6, 6:3, 6:8).

24-летняя спортсменка в начале третьей партии трижды делала брейк – и потом сразу же его отдавала. А в конце она дважды подавала на матч – при счете 5:4 и 6:5.

Касаткина выставила скриншот переписки с 20-летним футболистом в инстаграме.

Хубулов написал девушке: «Конченная ########. Вести 30:0 с брейком и ######## матч. Иди #####, шмара #######».

«Вот такие джентльмены у нас играют в футбол. «Алания», выдайте ему бонус за проигранную ставку», – написала Касаткина в сторис.

Фото: сторис инстаграма Дарьи Касаткиной

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