Кроос завершил карьеру в сборной Германии. Он выступал за команду с 2010 года

Полузащитник объявил о завершении карьеры в сборной .

«Я провел 106 матчей за Германию. Еще одного не будет. Я очень хотел бы, чтобы в итоге было 109 игр, чтобы в коллекцию добавился титул чемпиона Европы, я бы все отдал ради этого.

Я давно принял решение уйти после Евро. Мне давно было понятно, что я не поеду на чемпионат мира 2022 года. Я хочу полностью сосредоточиться на целях в «Реале» в ближайшие несколько лет. Кроме того, как муж и папа, я хотел бы быть рядом со своей женой и тремя детьми.

Для меня было большой честью так долго носить эту футболку. Я делал это с гордостью и страстью. Спасибо всем фанатам за поддержку, спасибо критикам за мотивацию.

Хочу сказать большое спасибо Йоги Леву. Он сделал меня игроком национальной сборной и чемпионом мира. Он мне доверял. Мы давно вместе писали историю успеха», – написал Кроос в инстаграме.

Кроос выступал за сборную Германии на протяжении с 2010 года. В составе команды он выиграл чемпионат мира 2014 года.