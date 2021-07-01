Максим Траньков: «Дзюба – довольно честный парень. Когда он поймет, что больше не может, то первым скажет: «Я ухожу»

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков высказался о сборной России по футболу.
– Мне сложно говорить, что делать дальше. Думаю, нужно обратить внимание на молодых ребят, которые еще не наелись этими большими контрактами.
В защитной линии я не вижу, что Чистяков и Евгеньев намного слабее, чем те, кто пропускает между ног, после чего нам забивают в важнейшем матче.
– Должен ли Дзюба быть в команде?
– Он довольно честный парень, и когда он поймет, что больше не может, то первым скажет: «Я ухожу».
– Есть ли у сборной будущее со Станиславом Черчесовым?
– Будущее есть, а какое – это покажет время, – сказал Траньков.
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