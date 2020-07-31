«Чайку» за организацию договорных игр перевели из ФНЛ в ПФЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение о переводе «Чайки» в низший по рангу дивизион – из в .

Команда из Песчанокопского наказана за причастность к договорным матчам. Речь идет об играх с «Ангуштом», «Дружбой» и , прошедших в 2018 году.

«В соответствии с частью 2 статьи 124.2 Дисциплинарного регламента за организацию договорных матчей в футбольных соревнованиях (матчи Олимп-Первенства России по футболу сезона-2018/2019 годов между командами «Чайка» – «Ангушт», который состоялся 21 октября 2018 года, «Чайка» – «Дружба», который состоялся 3 августа 2018 года, а также матч 1/32 финала Кубка России по футболу сезона-2018/2019 годов между командами «Чайка» – «Армавир», который состоялся 22 августа 2018 года) – перевести ФК «Чайка» п. Песчанокопское в низший по рангу дивизион (в Олимп-Первенство России по футболу среди команд клубов второго дивизиона сезона-2021/2022 годов)», – сказано в вердикте КДК на сайте РФС.

Комитет пожизненно запретил осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, Олегу Баяну, занимавшему в «Чайке» должность спортивного директора, и судье Сергею Костевичу. На пять лет отстранен от футбола инспектор Владимир Булыгин.

Результат договорного матча – «Ангушт» аннулирован. Команде из Назрани присуждена победа со счетом 3:0.

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