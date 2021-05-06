«ПСЖ» предложил Месси контракт с зарплатой выше, чем дает «Барса»

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«ПСЖ» намерен пригласить нападающего Лионеля Месси, срок контракта которого с «Барселоной» истек 30 июня.

Как утверждает As, французский клуб вторгся в переговоры Месси с «Барселоной» и сделал ему предложение о контракте. С финансовой точки зрения оно превосходит вариант, предложенный каталонским клубом.

Сейчас Месси сконцентрирован на Кубке Америки, на котором он выступает в составе сборной Аргентины. «ПСЖ» не намерен торопить форварда. Клуб дождется окончания турнира, чтобы провести переговоры с футболистом.

Этим летом к «ПСЖ» на правах свободного агента присоединился полузащитник Джорджиньо Вейналдум. Также клуб близок к сделкам по вратарю Джанлуиджи Доннарумме и защитникам Ашрафу Хакими и Серхио Рамосу.

Со статистикой 34-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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