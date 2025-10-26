  • Спортс
  Роббен о «Баварии»: «Один из фаворитов на финал ЛЧ. Команда практически непобедима – в хорошей форме может обыграть любого. Олисе и Диас могут сыграть решающую роль»
Роббен о «Баварии»: «Один из фаворитов на финал ЛЧ. Команда практически непобедима – в хорошей форме может обыграть любого. Олисе и Диас могут сыграть решающую роль»

Арьен Роббен считает, что «Бавария» способна дойти до финала ЛЧ в этом сезоне.

«В «Баварии» дела идут отлично. Мне особенно нравится, как слаженно они играют. Команда вместе работает, и все отлично обороняются как команда.

Если они продолжат играть так же стабильно, такие парни, как Майкл Олисе и Луис Диас, могут сыграть решающую роль. Оба сейчас в хорошей форме, они очень быстры и сильны в ситуациях один на один.

Когда мы в «Баварии» в хорошей форме – сейчас это так, – мы можем обыграть любого соперника. «Бавария» – один из фаворитов на попадание в финал Лиги чемпионов. Но до финала, конечно, еще далеко. Тем не менее сейчас «Бавария» практически непобедима.

Конечно, в Европе есть несколько хороших команд. «ПСЖ» – определенно сила, с которой нужно считаться. Я также думаю, что будет еще один клуб-сюрприз.

Всегда нужно сохранять спокойствие и концентрироваться на своей команде. Тренер [Компани] очень и очень хорошо с этим справляется», – заявил экс-полузащитник «Баварии» Роббен.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
