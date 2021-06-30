РФС может уволить Черчесова, если получит согласие от одного из кандидатов

РФС изучает возможность увольнения с поста главного тренера сборной России.

По информации «РБ Спорт», Черчесов будет отправлен в отставку, если РФС получит согласие от одного из кандидатов, рассматриваемых союзом.

В шорт-листе шесть специалистов – три иностранца и три тренера, работающих в . Это Валерий Карпин («Ростов»), («Рубин») и («Зенит»). Пока ни один из них не дал согласия на предложение РФС.

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