РФС может уволить Черчесова, если получит согласие от одного из кандидатов

Теги Сергей Семак Леонид Слуцкий Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин Футбол

РФС изучает возможность увольнения Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

По информации «РБ Спорт», Черчесов будет отправлен в отставку, если РФС получит согласие от одного из кандидатов, рассматриваемых союзом.

В шорт-листе РФС шесть специалистов – три иностранца и три тренера, работающих в РПЛ. Это Валерий Карпин («Ростов»), Леонид Слуцкий («Рубин») и Сергей Семак («Зенит»). Пока ни один из них не дал согласия на предложение РФС.

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