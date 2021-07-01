Леонардо Бонуччи: «Италия доминировала и повела 2:0. Бельгия вернулась в игру за счет сомнительного пенальти»

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился эмоциями после победы над Бельгией (2:1) в четвертьфинале -2020.

«Мы знали, каким мастерством обладают игроки сборной . Особенно – в атаке. Понимали, какими опасными могут быть их контратаки.

Мы доминировали и повели 2:0. Бельгия вернулась в игру за счет сомнительного пенальти. Мы действительно хорошо сдерживали их и еще раз показали, какую важную роль сердце играет в этой сборной Италии.

Мы продолжим мечтать, но не будем отрываться от земли. Испания – отличная команда, но мы начинали этот турнир с мечтой в сердце. Мы сохраним ее до конца.

Осталось два матча. Игра против будет самой сложной, их стиль похож на манеру игры сборной Бельгии. Они снова выглядели так, как будто что-то могло пойти не очень хорошо, но исправили ситуацию. Мы будем бороться с ними до конца».

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«Леонардо провел отличный Евро. Игрок, который заменит его в составе, должен будет сыграть так же хорошо», – сказал Бонуччи в интервью RAI Sport.