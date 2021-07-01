Хубулов извинился перед Касаткиной за оскорбления. Он оштрафован на три зарплаты

Полузащитник Владимр Хубулов принес извинения теннисистке за оскорбления в инстаграме.

«Друзья, мои недавние сообщения Дарье Касаткиной привели к неприятным последствиям. Знаю, что моему поведению нет оправданий – признаю свою вину и приношу искренние извинения в первую очередь Дарье, футбольному клубу «Алания», болельщикам и всем, чьи чувства задели мои слова, которые были написаны на эмоциях.

Сожалею о содеянном и обещаю впредь не совершать столь необдуманных поступков. Желаю Дарье удачи и успехов в карьере!» – написал Хубулов.

«Алания» заявила, что игрок оштрафован на три месячные зарплаты за нанесение репутационного ущерба клубу и неподобающее поведение.

«Вести 30:0 и ######## матч. Конченная ########». Футболист «Алании» написал гадостей в директ теннисистке Касаткиной