Джек Грилиш: «Я, Санчо, Рэшфорд, Стерлинг, Фоден, Сака – страшно от того, насколько мы хороши. Это не высокомерие, просто правда»

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Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш высказался о силе игроков атаки команды, говоря о работе с тренером Гаретом Саутгейтом.

«Саутгейт прекрасно ко мне относится. Я вижу, что пишут о наших с ним отношениях, но у нас все прекрасно. Он блестяще руководит коллективом.

В сборной Англии 6 игроков на флангах рядом с Кейном, которые действительно могли бы играть в большинстве клубов мира. Я, Санчо, Рэшфорд, Стерлинг, Фоден, Сака. Страшно от того, насколько мы хороши. Это не высокомерие или что-то подобное, просто правда.

Саутгейт не может выпустить всех шестерых, но он очень хорош в том, чтобы у каждого было ощущение вовлеченности. Он ежедневно общается с каждым», – сказал игрок «Астон Виллы».

Ох, как сильно ненавидят сборную Англии в соцсетях. Больше всего достается Саутгейту, Кейну (за уровень игры) и Стерлингу (за цвет кожи)

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