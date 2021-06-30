Джек Грилиш: «Я, Санчо, Рэшфорд, Стерлинг, Фоден, Сака – страшно от того, насколько мы хороши. Это не высокомерие, просто правда»

Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш высказался о силе игроков атаки команды, говоря о работе с тренером .

«Саутгейт прекрасно ко мне относится. Я вижу, что пишут о наших с ним отношениях, но у нас все прекрасно. Он блестяще руководит коллективом.

В сборной Англии 6 игроков на флангах рядом с Кейном, которые действительно могли бы играть в большинстве клубов мира. Я, Санчо, Рэшфорд, Стерлинг, Фоден, Сака. Страшно от того, насколько мы хороши. Это не высокомерие или что-то подобное, просто правда.

Саутгейт не может выпустить всех шестерых, но он очень хорош в том, чтобы у каждого было ощущение вовлеченности. Он ежедневно общается с каждым», – сказал игрок .

Ох, как сильно ненавидят сборную Англии в соцсетях. Больше всего достается Саутгейту, Кейну (за уровень игры) и Стерлингу (за цвет кожи)