Черчесов о техкоме: «Мне попалась фраза про уровень игроков, кроме удивления это ничего не вызвало. Слова других членов приписали мне»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не обсуждал игроков на заседании технического комитета РФС.

– Вы получили достаточно времени на подготовку, один тур РПЛ переносили на февраль. На техкоме вы говорили о квалификации игроков. Вы уходите в отставку?

– Перед большим турниром всегда было время для подготовки, не только у меня, у других тренеров. Перед Кубком конфедераций и сейчас было 24 дня, перед ЧМ больше. Надо готовиться к большому турниру, мы по максимуму использовали это время. Все было идеально.

Стараюсь не смотреть какие-то вещи, не потому что не хочу, а потому что времени не бывает. Мне тоже попалась на глаза фраза с техкома.

Кроме удивления, ничего не вызвало, потому что про игроков ничего не сказал. Члены техкома могут выражать свое мнение. Слова членов других техкома приплюсовали мне. Игроки знают, когда что-то не то, мы на собраниях говорим в глазах или тет-а-тет. Посмотрите зум. Если это достоверно, я извинюсь, – сказал Черчесов в эфире .

«Основная проблема – уровень игроков. Плюс не было самоотдачи, как на ЧМ, Черчесов это тоже отметил». Техком РФС об итогах Евро