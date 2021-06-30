Президент «Урала» против переноса 6-го тура РПЛ ради сборной: «Перед Евро перенесли тур, что вы сделали? Играли здорово?»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Хорватии по футболу Урал Григорий Иванов Евро-2020 квалификация ЧМ-2022 календарь Футбол

Президент «Урала» Григорий Иванов не поддерживает идею переноса 6-го тура РПЛ.

Об этом попросил главный тренер сборной России Станислав Черчесов в связи с тем, что 1 сентября состоится матч квалификации ЧМ-2022 против Хорватии.

«Я ничего не поддерживаю, тем более никакие переносы. Мы постоянно переносим. Сейчас перенесли тур – и что толку? Для того, чтобы побольше потренировались? Давайте опять перед Хорватией в угоду сборной переносить...

Пускай в своих клубах готовятся! Через игры подойдут к хорошей форме, а сейчас переносят шестой тур – я категорически против!

«Мы хотим тренироваться, мы хотим больше». А лигу и клубы никто не спрашивает! «Давайте перенесем», – Черчесов так захотел. И что с того, что перенесли тур перед Евро? Что вы сделали? Что у нас получилось хорошего? Играли здорово?

Если он хочет на пять дней больше игроков видеть, то пусть лучше смотрит, как они играют в командах РПЛ», – заявил Иванов.

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