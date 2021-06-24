Минспорт выдвинет предложения по потолку зарплат до середины июля. Число легионеров в спорте хотят оптимизировать

ведет работу над установлением потолка в российском спорте.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел совещание с участием министра спорта Олега Матыцина, представителей администрации президента, а также руководителей спортивных федераций и профессиональных лиг по игровым видам спорта, включая и Федерацию хоккея России.

«До середины июля Минспорт со спортивными федерациями и профессиональными лигами должен дать предложения по установлению потолка зарплат спортсменов. Также ведомство выработает предложения по оптимизации числа легионеров в российских командах и требования к ним», – сказано в совместном заявлении пресс-службы Чернышенко и министерства спорта.

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