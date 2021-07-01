Черчесов о должности: «Чувствую себя полевым командиром, а эксперты – штабные офицеры. Кто-то был на войне, кто-то про нее рассказывает»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем понимании должности главного тренера в связи с тем, что ранее называл ее «государственной».

«Я не считаю себя чиновником. Я занимаю государственную должность. Представляю государство, страну. Кстати, я не разделяю государство и страну. Некоторые, с кем общаюсь, разделяют. Я не разделяю. Запомните.

Когда слушаешь экспертов, у меня все время возникает ощущение, что есть штабные офицеры, а есть полевые командиры. Я себя чувствую полевым командиром.

Как говорят в Осетии – кто-то был на войне, кто-то про войну рассказывает, все-таки штабной офицер меньше знает, чем полевой командир», – сказал Черчесов.

Черчесов в отставку не уходит. Онлайн его пресс-конференции