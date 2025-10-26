Слот о пенальти «Брентфорда»: «Такой же эпизод с участием Гакпо в первом тайме больше тянул на 11-метровый»

Арне Слот оценил назначение пенальти в пользу «Брентфорда».

Тренер «Ливерпуля» высказался после матча АПЛ (2:3).

На 59-й минуте защитник мерсисайдцев Вирджил ван Дейк на границе своей штрафной задел ногу Данго Уаттара . Судья Тим Робинсон изначально назначил штрафной удар. Ассистенты подсказали арбитру, что фол был совершен в пределах штрафной «Ливерпуля », и Робинсон указал на точку.

Арбитр принял решение после общения с ВАР, без просмотра повтора. Игор Тиаго реализовал пенальти и увеличил преимущество «Брентфорда» (3:1).

«Сложный эпизод. Судья назначил штрафной удар. Я не уверен, что за такое дают пенальти. Затем ВАР говорит, что фол был внутри штрафной.

Если взять такой же эпизод с участием Гакпо в первом тайме, то тот момент больше тянул на 11-метровый, чем этот [в пользу «Брентфорда»]. Нельзя сравнивать ситуации, потому что арбитр, думаю, не собирался назначать пенальти на сей раз», – сказал Слот.