  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Слот о пенальти «Брентфорда»: «Такой же эпизод с участием Гакпо в первом тайме больше тянул на 11-метровый»
15

Слот о пенальти «Брентфорда»: «Такой же эпизод с участием Гакпо в первом тайме больше тянул на 11-метровый»

Арне Слот оценил назначение пенальти в пользу «Брентфорда».

Тренер «Ливерпуля» высказался после матча АПЛ (2:3).

На 59-й минуте защитник мерсисайдцев Вирджил ван Дейк на границе своей штрафной задел ногу Данго Уаттара. Судья Тим Робинсон изначально назначил штрафной удар. Ассистенты подсказали арбитру, что фол был совершен в пределах штрафной «Ливерпуля», и Робинсон указал на точку. 

Арбитр принял решение после общения с ВАР, без просмотра повтора. Игор Тиаго реализовал пенальти и увеличил преимущество «Брентфорда» (3:1).

«Сложный эпизод. Судья назначил штрафной удар. Я не уверен, что за такое дают пенальти. Затем ВАР говорит, что фол был внутри штрафной.

Если взять такой же эпизод с участием Гакпо в первом тайме, то тот момент больше тянул на 11-метровый, чем этот [в пользу «Брентфорда»]. Нельзя сравнивать ситуации, потому что арбитр, думаю, не собирался назначать пенальти на сей раз», – сказал Слот.

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?7527 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sports
logoЛиверпуль
logoКоди Гакпо
Тим Робинсон
logoБрентфорд
logoВирджил ван Дейк
logoДанго Уаттара
logoсудьи
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Слот назвал поражение от «Брентфорда» худшим: «За время работы в «Ливерпуле» – пожалуй, да»
сегодня, 03:14
Слот про 2:3 с «Брентфордом»: «Не думаю, что у «Ливерпуля» был шанс, учитывая нашу игру и то, как соперник бился за результат. Это худшее из четырех поражений»
вчера, 21:48
Ван Дейк в штрафной «Ливерпуля» попал локтем в затылок форварду «Брентфорда» Тиаго на 91-й минуте. Судья Робинсон пенальти не дал
вчера, 21:11Фото
Главные новости
«Лацио» vs «Ювентус» – кто выйдет победителем? Ставьте на фаворита и получите бонус от БЕТСИТИ!
4 минуты назадРеклама
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Сассуоло», «Ювентус» против «Лацио»
сегодня, 06:34
Челестини об атаке ЦСКА: «Хорошо было бы иметь киллера, который подберет мяч и забьет»
сегодня, 06:29
Победы «Спартака» и ЦСКА, 1000-е очко Кучерова, 1500-й матч Овечкина, «МЮ» снова выиграл и обошел кризисный «Ливерпуль», Волков победил Алмейду, 950-й гол Роналду и другие новости
сегодня, 06:15
«Если «Динамо» не обыграет «Зенит», шансы на чемпионство потеряны. За троечку еще поборется». Семшов о матче в Петербурге
сегодня, 06:00
«Реал» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
сегодня, 05:46
Бабаев о судействе с «Крыльями»: «Были эпизоды с неоднозначной трактовкой. Обращение в ЭСК? Надо дополнительно посмотреть, убедиться»
сегодня, 05:19
Чемпионат Испании. «Реал» против «Барселоны», «Атлетико» сыграет с «Бетисом» в понедельник
сегодня, 04:58
Чемпионат России. «Зенит» против «Динамо», «Локомотив» в гостях у «Акрона», «Краснодар» сыграет с «Рубином»
сегодня, 04:42
Фомин перед «Зенитом»: «Не сомневаюсь, что «Динамо» даст бой. У нас хорошая команда, сильные футболисты»
сегодня, 04:18
Ко всем новостям
Последние новости
«Лацио» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
7 минут назад
Агент защитника «Серика» Гоцука: «До зимы будет играть, там посмотрим. У него не такие большие задержки, как пишут в прессе»
18 минут назад
«Краснодар» – «Рубин». Онлайн-трансляция начнется в 19:45
33 минуты назад
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого примет «Далянь», Спортс’’ покажет матч в прямом эфире
37 минут назадВидео
Первая лига. «Факел» уступил в гостях СКА, «Ротор» сыграет с «Родиной»
сегодня, 07:01
Чемпионат Нидерландов. ПСВ в гостях у «Фейеноорда»
сегодня, 06:56
«Зенит» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
сегодня, 06:44
«Астон Вилла» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 06:15
У Милнера первый за 14 лет ассист в матче против «МЮ». В 2011-м было два при 6:1 на «Олд Траффорд»
сегодня, 05:34
«Арсенал» – «Кристал Пэлас». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:51