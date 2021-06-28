На Евро-2020 забито 10 автоголов – больше, чем за всю историю чемпионатов Европы

обыгрывает Швейцарию (1:0, первый тайм) в матче 1/4 финала .

На восьмой минуте игры защитник пробил по воротам Яна Зоммера, но мяч задел ногу и угодил в сетку. Сначала этот гол записали на испанца, однако потом его обозначили как автогол.

Это десятый автогол на текущем турнире. Таким образом, по ходу Евро-2020 в свои ворота было забито больше мячей, чем за всю историю чемпионатов Европы.

До сегодняшнего дня мячи в свои ворота отправляли защитник сборной Германии Матс Хуммельс в матче с Францией (0:1), вратарь сборной Польши Войчех Шченсны в игре со Словакией (1:2), защитник сборной Турции Мерих Демирал в матче с Италией (0:3), футболисты сборной Португалии Рубен Диаш и Рафаэл Геррейру в матче с Германией (2:4), голкипер команды Финляндии Лукаш Градецки в игре с Бельгией (0:2), вратарь Словакии Мартин Дубравка и хавбек Юрай Куцка в игре с Испанией (0:5), полузащитник Испании Педри в матче с Хорватией (5:3).