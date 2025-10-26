«Байер» – «Фрайбург». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
«Байер» примет «Фрайбург» в 8-м туре Бундеслиги.
Игра пройдет на стадионе «Бай-Арена».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 17:30 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет Okko.
Бундеслига Германия. 8 тур
26 октября 14:30, Бай-Арена
