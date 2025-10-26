0

«Байер» – «Фрайбург». Онлайн-трансляция начнется в 17:30

«Байер» примет «Фрайбург» в 8-м туре Бундеслиги.

Игра пройдет на стадионе «Бай-Арена».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 17:30 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет Okko.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?7762 голоса
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoФрайбург
logoБайер
онлайны
logoбундеслига Германия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Германии. «Байер» примет «Фрайбург», «Штутгарт» против «Майнца»
сегодня, 08:30
Главные новости
Кубарси, Салиба, Хакими и Бастони за 80 млн евро – самые дорогие защитники мира по версии Transfermarkt. Мендеш, Гвардиол, Магальяэс, Трент оценены в 75 млн, Хейсен – в 70 млн евро
12 минут назад
Аморим о 4:2 с «Брайтоном»: «МЮ» пришлось играть по разному в разные моменты матча, игроки понимали, что делать. Мы стали увереннее в себе и настроены иначе, но все может измениться»
15 минут назад
Ассистент Флика о матче с «Реалом»: «Победит тот, кто лучше сыграет, все просто. «Барсе» будет не хватать Ханси – он самая важная часть команды, но мы все знаем, что нужно делать»
39 минут назад
Слот о 2:3 с «Брентфордом»: «Игра и результат вновь разочаровали, мы снова пропустили в первые пять минут. Три пропущенных гола – слишком много, если хочешь победить»
58 минут назад
Алонсо о Мбаппе: «Качество «Реала» улучшается благодаря его голам и другим ситуациям. Мы работаем над тем, чтобы синхронизировать движения Килиана с другими игроками»
сегодня, 08:37
Чемпионат Германии. «Байер» примет «Фрайбург», «Штутгарт» против «Майнца»
сегодня, 08:30
Чемпионат Англии. «Арсенал» примет «Кристал Пэлас», «Ман Сити» в гостях у «Астон Виллы», «Эвертон» против «Тоттенхэма»
сегодня, 08:25
Роббен о «Баварии»: «Один из фаворитов на финал ЛЧ. Команда практически непобедима – в хорошей форме может обыграть любого. Олисе и Диас могут сыграть решающую роль»
сегодня, 08:23
«Серик» уволил Юрана после 5 матчей без побед (Назим Тюркнас)
сегодня, 08:22
«Реал» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
сегодня, 08:20
Ко всем новостям
Последние новости
Угальде о «Спартаке»: «Выкладываемся на 100%, чтобы вернуть клуб на 1-е место. Верю, что это возможно»
1 минуту назад
«Динамо» нужно сломать структурный хребет топ-клубу, не дать «Зениту» играть в свой футбол. Шансы есть всегда». Ташуев о матче РПЛ
30 минут назад
Литвинов о травме: «После ЦСКА возникли проблемы с приводящей мышцей. В «Спартаке» прекрасные условия для восстановления – врачи помогают справляться эмоционально»
42 минуты назад
«Акрон» – «Локомотив». Дзюба и Батраков играют. Онлайн-трансляция начнется в 13:00
44 минуты назад
Чемпионат Франции. «Лион» сыграет со «Страсбуром», «Лилль» примет «Мец», «Ницца» против «Ренна»
59 минут назад
«Зенит» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
сегодня, 08:08
«Лацио» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 07:57
Агент защитника «Серика» Гоцука: «До зимы будет играть, там посмотрим. У него не такие большие задержки, как пишут в прессе»
сегодня, 07:46
«Краснодар» – «Рубин». Онлайн-трансляция начнется в 19:45
сегодня, 07:31
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого примет «Далянь», Спортс’’ покажет матч в прямом эфире
сегодня, 07:27Видео