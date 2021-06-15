2 россиянина и 5 иностранцев – кандидаты на пост тренера сборной России. Семака в списке нет (РБК)

может покинуть пост главного тренера сборной России.

РФС в ближайшее время сформирует список претендентов на пост главного тренера сборной, сообщает РБК.

«Это будет список как из отечественных, так и зарубежных специалистов. Кандидатура Сергея Семака, о которой пишут в СМИ и телеграм-каналах, не обсуждается. В списке два отечественных тренера и пять зарубежных», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Ранее появлялась информация о том, что в список претендентов на пост главного тренера входит Леонид Слуцкий, который сейчас работает с , и Валерий Карпин, тренирующий .