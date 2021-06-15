2 россиянина и 5 иностранцев – кандидаты на пост тренера сборной России. Семака в списке нет (РБК)

Теги Зенит Ростов Рубин Сергей Семак Леонид Слуцкий Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Евро-2020 Футбол

Станислав Черчесов может покинуть пост главного тренера сборной России.

РФС в ближайшее время сформирует список претендентов на пост главного тренера сборной, сообщает РБК.

«Это будет список как из отечественных, так и зарубежных специалистов. Кандидатура Сергея Семака, о которой пишут в СМИ и телеграм-каналах, не обсуждается. В списке два отечественных тренера и пять зарубежных», – рассказал источник, знакомый с ситуацией. 

Ранее появлялась информация о том, что в список претендентов на пост главного тренера входит Леонид Слуцкий, который сейчас работает с «Рубином», и Валерий Карпин, тренирующий «Ростов».

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