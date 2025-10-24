Чемпионат Италии. «Милан» против «Пизы», «Интер» сыграет с «Наполи» в субботу

В Серии А пройдут матчи 8-го тура.

В пятницу «Милан » примет «Пизу».

В субботу «Интер » сыграет в гостях с «Наполи ».

В воскресенье «Ювентус » встретится на выезде с «Лацио ».

Чемпионат Италии

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А