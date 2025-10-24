Чемпионат Италии. «Милан» против «Пизы», «Интер» сыграет с «Наполи» в субботу
В Серии А пройдут матчи 8-го тура.
В пятницу «Милан» примет «Пизу».
В субботу «Интер» сыграет в гостях с «Наполи».
В воскресенье «Ювентус» встретится на выезде с «Лацио».
8-й тур
24 октября 18:45, Сан-Сиро
25 октября 13:00, Эннио Тардини
25 октября 13:00, Фриули
25 октября 16:00, Стадио Диего Армандо Марадона
25 октября 18:45, Stadio Giovanni Zini
26 октября 11:30, Олимпико ди Торино
26 октября 14:00, Читта-дель-Триколоре
26 октября 14:00, Марк Антонио Бентегоди
26 октября 17:00, Артемио Франки
26 октября 19:45, Олимпийский стадион
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
