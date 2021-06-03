«МЮ» может отдать 45 млн евро и Погба за Варана

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«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести защитника Рафаэля Варана у «Реала».

Английский клуб может предложить за француза не более 45 млн евро после оформления сделки по Джейдону Санчо. «Реал» же хочет получить за француза около 70 млн евро и точно не станет продавать его за 45 млн евро и бонусы, пишет As.

Представители Варана сообщили «Манчестер Юнайтед», что футболист готов перейти в клуб. Теперь «МЮ» готов включить в сделку с «Реалом» полузащитника Поля Погба, срок контракта которого с манкунианцами истекает в 2022 году. 

Статистику Варана можно найти здесь, а показатели Погба – тут.

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