«МЮ» может отдать 45 млн евро и Погба за Варана

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Английский клуб может предложить за француза не более 45 млн евро после оформления сделки по Джейдону Санчо. «Реал» же хочет получить за француза около 70 млн евро и точно не станет продавать его за 45 млн евро и бонусы, пишет As.

Представители Варана сообщили «Манчестер Юнайтед», что футболист готов перейти в клуб. Теперь «МЮ» готов включить в сделку с «Реалом» полузащитника , срок контракта которого с манкунианцами истекает в 2022 году.

Статистику Варана можно найти здесь, а показатели Погба – тут.