Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого примет «Далянь», Спортс’’ покажет матч в прямом эфире
«Шанхай Шэньхуа» сыграет с «Далянь Инбо» в 28-м туре Суперлиги Китая.
Спортс’’ покажет матч в прямом эфире, прокомментируют Артем Терентьев и Вадим Лукомский. Трансляция начнется в 14:35 по московскому времени.
После 27 туров Суперлиги Китая «Шанхай» идет третьим в таблице, «Далянь» находится на 10-й строчке.
Суперлига. 28 тур
26 октября 11:35, Shanghai Stadium
Не начался
Опубликовал: Вадим Высоцкий
