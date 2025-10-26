Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого примет «Далянь», Спортс’’ покажет матч в прямом эфире

«Шанхай Шэньхуа» сыграет с «Далянь Инбо» в 28-м туре Суперлиги Китая.

Спортс’’ покажет матч в прямом эфире, прокомментируют Артем Терентьев и Вадим Лукомский. Трансляция начнется в 14:35 по московскому времени.

После 27 туров Суперлиги Китая «Шанхай» идет третьим в таблице, «Далянь» находится на 10-й строчке.

Таблица чемпионата Китая

Статистика чемпионата Китая