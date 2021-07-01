Черчесов о словах Путина: «Перевожа по-русски, это означает – надо выслушать, что было сделано позитивного, обсудить и принять спокойно решение»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о выступлении команды на Евро-2020.

Путин, комментируя выступление национальной команды на , сказал: «Нужно подумать о том, что нужно изменить сейчас, имея в виду и кадровую составляющую».

– Кто-то увидел в словах Путина скрытый смысл. Что увидели в этом вы?

– Так, сейчас я вам точно найду. У кого-то скрытые смыслы, кто-то читать умеет, кто-то нет. Я сейчас вам расшифрую. Просто вы с ним не общались, а мне такая честь предоставилась. Когда ты с человеком общаешься, он может ничего не говорить, но ты его понимаешь.

(После минуты поиска цитаты) Так. «Здесь нет ничего личного. Как обычно происходит: надо подумать, что было сделано позитивного теми, кто отвечал за сборную». Те, кто отвечал за сборную – это я, перед вами сижу. «Что было сделано позитивного теми, кто отвечал за работу сборной, и вместе с ними обсудить, что было сделано позитивного, и что надо изменить». И в конце сказал про «кадровые решения».

Вот что он сказал. Это означает, перевожа по-русски (видимо, Черчесов хотел сказать «переводя на русский» – примечание Sports.ru), – надо выслушать, что было сделано позитивного, обсудить с теми, кто это сделал и что-то недоделал, и принять спокойно решение. Надо сесть, подумать, принять решение, – сказал тренер.