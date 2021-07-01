Италия с общим счетом 36:2 выиграла 13 матчей подряд

Сборная Италии обыграла Бельгию (2:1) в матче 1/4 финала .

Команда Роберто Манчини одержала рекордную для себя тринадцатую победу подряд. Серия длится с 11 ноября 2020 года.

Ранее Италия победила Эстонию (4:0), Польшу (2:0), Боснию и Герцеговину (2:0), Северную Ирландию (2:0), Болгарию (2:0), Литву (2:0), Сан-Марино (7:0), Чехию (4:0), Турцию (3:0), Швейцарию (3:0), Уэльс (1:0) и Австрию (2:1).

Общий счет за 13 игр – 36:2.

В следующем матче Италия встретится с Испанией в 1/2 финала Евро-2020.