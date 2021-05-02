Черчесов вряд ли останется тренером сборной России. РФС обсудит условия отставки с его представителем (РБК)

могут уволить с поста главного тренера сборной России.

В обсуждают отставку 57-летнего специалиста. Организация начнет переговоры об условиях расторжения контракта с представителем Черчесова в ближайшие дни, пишет РБК со ссылкой на источник в РФС. Эту информацию также подтвердил еще один собеседник, знакомый с ситуацией.

«Ему еще не предложено покинуть свой пост. Однако сторона Черчесова не спешит разрывать контракт. Стороны будут обсуждать компенсацию по соглашению», – рассказал источник в РФС.

Оба источника оценили как минимальную вероятность того, что Черчесов в итоге сохранит пост тренера сборной России.

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