Черчесов об отставке: «Свое войско оставлять на поле боя я не привык. Воевать – значит воевать»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, что должно произойти, чтобы он подал в отставку.

– Свое войско оставлять на поле боя я не привык. Воевать – значит воевать. Сначала мне нужно поговорить с моим руководителем, а потом мы, может, с вами соберемся и снова поговорим.

– Кто руководитель – Дюков или Путин?

– Сейчас это Дюков.

В спорте ответственность за результат всегда несет главный тренер. А если результата нет, то надо сесть и поговорить. Для меня ответственность – попасть на чемпионат Европы. Наша обязанность – там быть. Все остальное, как говорится, уже по ходу действий. Ответственность – как команда себя ведет, как выглядит.

Не могу сказать, когда будет встреча с Дюковым. У нас была планерка, но тема выступления там не поднималась. 22 июня утром мы прилетели, с 23-го числа я каждый день на работе, – сказал Черчесов.