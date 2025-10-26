Слот о 2:3 с «Брентфордом»: «Игра и результат вновь разочаровали, мы снова пропустили в первые пять минут. Три пропущенных гола – слишком много, если хочешь победить»

Арне Слот разочарован игрой «Ливерпуля» в матче с «Брентфордом».

Во вчерашнем матче 9-го тура АПЛ мерсисайдцы уступили со счетом 2:3.

«Результат и игра снова разочаровали. Мы вновь пропустили гол в первые пять минут. Да, [ошибки в обороне случаются слишком часто]. Три пропущенных гола – это слишком много, если хочешь выиграть.

Во-первых, стандартные положения, чего вы, возможно, ожидали, потому что они хороши в этом. Во-вторых, контратаки – еще один аспект, в которой они очень хороши. Мы не очень хорошо оборонялись.

Нам либо повезло, либо мы все сделали правильно, если мы все еще были в игре к перерыву и сделали счет 1:2. Пенальти во втором тайме не позволил добиться [положительного] результата», – сказал главный тренер «Ливерпуля ».

