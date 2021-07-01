УЕФА запретил использовать рекламу в радужных цветах на матчах 1/4 финала Евро-2020 в Петербурге и Баку

УЕФА запретил использовать рекламу в радужной расцветке на матчах 1/4 финала в Санкт-Петербурге и Баку.

Спонсор турнира Volkswagen использует радужные цвета в рекламе, однако такие баннеры не появятся на матчах в Петербурге и Баку. В Мюнхене, где сыграют Бельгия с Италией, и в Риме, где пройдет матч между сборными Украины и Англии, баннеры будут использованы.

Volkswagen выступил с заявлением по этому поводу: «УЕФА сообщил нам, что в связи с опасениями по поводу соблюдения законов России и Азербайджана мы не сможем использовать радужные цвета в рекламе на стадионах Санкт-Петербурга и Баку. Мы сожалеем о таком решении».

На прошлой неделе запретил включать радужную подсветку на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене во время матча Германии с Венгрией, поскольку такое желание немецкой стороны было расценено как политическое заявление.

В Петербурге сыграют сборные и , а в Баку состоится матч между командами из Чехии и .