Чемпионат Англии. «Лидс» против «Вест Хэма», «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» сыграют в субботу, «Сити» и «Арсенал» – в воскресенье
В Англии стартует 9-й тур АПЛ сезона-2025/26.
В пятницу «Лидс» примет «Вест Хэм».
В субботу «Челси» сыграет дома с «Сандерлендом», «Манчестер Юнайтед» – с «Брайтоном», «Ливерпуль» на выезде встретится с «Брентфордом».
В воскресенье «Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Астон Виллой», «Арсенал» примет «Кристал Пэлас».
Чемпионат Англии
9-й тур
24 октября 19:00, Элланд Роуд
25 октября 14:00, Сент-Джеймс Парк
25 октября 14:00, Стэмфорд Бридж
Не начался
25 октября 16:30, Олд Траффорд
Не начался
25 октября 19:00, Брентфорд Комьюнити
26 октября 14:00, Вилла Парк
Не начался
26 октября 14:00, Дин Корт
Не начался
26 октября 14:00, Молинью
Не начался
26 октября 14:00, Эмирейтс
Не начался
26 октября 16:30, Хилл Дикинсон
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
