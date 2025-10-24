  • Спортс
  • Чемпионат Англии. «Лидс» против «Вест Хэма», «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» сыграют в субботу, «Сити» и «Арсенал» – в воскресенье
Чемпионат Англии. «Лидс» против «Вест Хэма», «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» сыграют в субботу, «Сити» и «Арсенал» – в воскресенье

В Англии стартует 9-й тур АПЛ сезона-2025/26.

В пятницу «Лидс» примет «Вест Хэм». 

В субботу «Челси» сыграет дома с «Сандерлендом», «Манчестер Юнайтед» – с «Брайтоном», «Ливерпуль» на выезде встретится с «Брентфордом». 

В воскресенье «Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Астон Виллой», «Арсенал» примет «Кристал Пэлас». 

Чемпионат Англии

9-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

