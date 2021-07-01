Митрополит Митрофан: «Должны быть духовники в нашей сборной. Они какие-то не боевые, духовно слабенькие»

Игроки сборной России по футболу нуждаются в духовной помощи, выразил мнение председатель патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин).

«Конечно, назрело решение этой проблемы, и конечно, должны быть духовники в нашей сборной, обязательно заниматься окормлением (наставление духовного лица мирянину – примечание Sports.ru) наших ребят. Потому что, на мой взгляд, тут именно недостаток духовной подготовки: они какие-то не боевые, духовно, мне кажется, слабенькие. Немотивированные, мне кажется», – считает архиерей.

Митрофан отметил, что одна из причин слабости команды – используемые ругань и обсценная лексика.

«В основном мотивацию на поле тренеры производят с помощью грязной ругани и мата, что мы все наблюдаем, читая просто по губам, глядя на тренеров и на то, что говорят во время своей беготни наши уважаемые футболисты.

Естественно, в такой ситуации священник не может присутствовать в этой атмосфере грязной ругани, которая просто является фоном обычной жизни наших спортсменов-футболистов», – сказал митрополит.

Священнослужитель назвал данную ситуацию «духовным разорением», унаследованным с советских времен.

«Его преодоление как раз и есть залог вообще того, чтобы изменилась ситуация в целом в атмосфере в команде: ее нацеленности, ее умении помолиться перед матчем, сосредоточиться и достичь желанной победы», – подытожил Митрофан.