Черчесов об отставке: «Давайте немножко успокоимся. В отставку подавать или нет – мы спокойно решим. На этом остановимся»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможной отставке после Евро-2020.

«Как бы спокойно сформулировать про отставку, чтобы было правильно понято. Мы занимаемся непростым и государственным делом. С первой секунды считаю, что это госдолжность, которую нужно исполнять.

Меня никто сюда не приглашал. В моем понимании, может, я старой школы, это назначение, которое не обсуждается. Это подсказ или приказ к исполнению. Я не думал, что буду тренировать сборную, мечтал или нацеливался. Нужно было дать добро, что я готов. Каждый солдат своей страны. Мне дали задание, я его выполняю. Уже пять лет.

По поводу отставки или громких фраз. Никогда не думал, что буду так спокойно к этому относиться. Возможно, кто-то считает, что я импульсивный, это может быть. Но импульсивных решений я не должен принимать.

Я роль выполняю, которую надо выполнять правильно. В отставку подавать или нет – мы спокойно, по-деловому, решим. На этом пока остановимся. Детального разговора с руководством не было.

Можно сказать спасибо, до свидания, но нужно знать, кто дальше будет это делать. Мы не в песочнице играем, а представляем страну, давайте немножко успокоимся.

На сегодняшний день у меня мысли как первого числа – обыграть Хорватию», – сказал Черчесов.

Черчесов отчитывается за провал на Евро: онлайн