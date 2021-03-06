Дзюба и Заболотный в сборной России, Овечкин догнал Эспозито, 1100 очков Малкина, победы «Барсы» и «Ливерпуля», травма Азара и другие новости утра

1. Дзюба, Заболотный, Соболев, Мирзов, Дюпин, Миранчук и Головин вызваны в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022 с Мальтой, Словенией и Словакией.

Максименко, Чалов, Лесовой, Дивеев, Круговой, Захарян – в заявке сборной России U21 на групповой этап Евро, Сафонов – нет.

2. НХЛ. Александр Овечкин забросил 717-ю шайбу в карьере в матче с «Баффало» (6:0) и разделил 6-е место среди лучших снайперов в истории лиги с Филом Эспозито.

Евгений Малкин третьим из россиян достиг отметки 1100 очков за карьеру, сделав очередные 1+1 в матче с «Бостоном» (4:1).

В результативном матче «Рейнджерс» и «Филадельфии» Артемий Панарин набрал 3 очка, впервые забив после возвращения, а Иван Проворов – 2. Все результаты дня – здесь.

3. В 27-м туре чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Уэску» (4:1). Команда Роналда Кумана не проигрывает 17 матчей в Ла Лиге и сократила отставание от «Атлетико» до 4 очков. Месси повторил рекорд Хави по числу матчей за «Барселону» – у них сейчас по 767 игр. Лео сделал дубль и первым забил 20+ голов в 13 сезонах подряд в топ-5 лиг Европы.

4. В 28-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» в гостях выиграл у «Вулверхэмптона» (1:0) благодаря голу Жоты. Команда Клоппа поднялась на 6-е место в таблице АПЛ, но уступает трем командам по потерянным очкам. До топ-4 – 5 очков.

5. ФИФА возбудила дела о нарушении антидопинговых правил в 2013 году в отношении двух российских игроков и футболистки. Речь об экс-форварде «Спартака» Владимире Обухове и, вероятно, Иване Князеве (они оба играли в «Торпедо» в то время), и Дарье Мещеряковой.

6. У Эдена У Азара очередная травма – теперь поясничной мышцы. 30-летний бельгиец выбыл на месяц. Он уже пропустил 320 дней в «Реале» из-за 10 травм и ковида. Худший трансфер в истории футбола?

7. НБА. Трипл-дабл Дончича не помог «Далласу» в игре с «Клипперс» и другие результаты.

8. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов попросил Нобеля Арустамяна убрать вопрос о поправках в конституцию из готового интервью. Журналист отказывается, интервью не выходит.

9. CAS подтвердил запрет на использование «Катюши» в качестве гимна России на Олимпиадах.

10. Трансферы. «МЮ» хочет подписать Холанда, форвард просит зарплату 350 тысяч фунтов в неделю. Переход 19-летнего вингера «Локомотива» Иосифова в «Вильярреал» согласован, остались детали.

11. Тамбовские власти не намерены финансировать развитие футбола в регионе в 2021-м, хотя это было условием получения «Тамбовом» денег от РФС. Зато в Мордовии работают над возрождением профессионального клуба, правда, переезд «Тамбова» не обсуждался.

12. Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа подписали контракт на два боя. Британцы владеют всеми титулами в тяжелом весе.

13. В Эстонии бразильского тренера обвинили в домогательствах к 14-летней футболистке 13 лет назад. Открыто дело. Жетулио Аурелио Фредо недоумевает: «Почему возраст должен мешать, если у нас взаимные чувства?»

14. Еще немного футбола. «Ростов» не будет бойкотировать матч с «Ротором». Фото новой домашней формы «Реала» с оранжевым воротником появились в интернете. Коман приехал на Mercedes, а не на Audi на тренировку «Баварии», его не пустили на парковку, игрок заплатит штраф 50 тысяч евро.

15. В Единой лиге ВТБ 22 очка Фойгтманна помогли ЦСКА разгромить «Химки», а «Зенит» обыграл «Парму». «Химки», как говорят, на грани банкротства, клуб проходит аудит.

Цитаты дня:

Александр Большунов: «Норвежцы много выигрывают на технике, так как у них в каждом лыжном центре есть тредбан. В этом мы сильно отстаем»

Василий Уткин: «Жирова в сборную вызывают только для того, чтобы продать. Сделку в Россию оформит агентство Агузарова, полагаю»

Игорь Денисов: «Был готов уйти в «Спартак» к Карпину, чтобы обыграть «Зенит». Переход должен был состояться, меня не пустили»

«Почему вы Украину называете банановой республикой? Мы что, все обезьяны для вас?» Президент «Олимпика» – главе судей УАФ Лучи

Денисов о Кокорине и Мамаеве: «Дяденька получил по делу. Каждую пятницу вся страна дерется. И я бил. Мне надо сидеть в тюрьме?»

Соловьев про пойманный Путиным карандаш: «Президент в отличной спортивной форме. Боевые искусства никуда не уходят»

Денисов о скандале с Халком и Витцелем: «Я проснулся изгоем в Питере. Плодотворная работа «Зенита» через прессу»

Путин выпустил обращение к старту турнира WTA в Санкт-Петербурге: «Теннис – красивый, зрелищный вид спорта»

Президент «Ростова» о судействе: «Безобразие! Какие-то люди убивают нас. Впечатление, что тебя обокрали»

Игорь Денисов: «Отказался от алкоголя, и друзей не осталось. В Петербурге больше никто меня не ждет»

Максим Ковтун: «Туктамышева – это рок-н-ролл фигурного катания»