Соловьев про пойманный Путиным карандаш: «Президент в отличной спортивной форме. Боевые искусства никуда не уходят»

Журналист Владимир Соловьев похвалил президента России Владимир Путина, поймавшего карандаш во время совещания с членами правительства.

«Ну карандаш поймал ловко. Так что, надо отметить, реакция прекрасная.

Видно, что президент в отличной спортивной форме. И боевые искусства никуда не уходят», – сказал Соловьев.

СРОЧНО! ❗❗❗

BREAKING NEWS❕❕❕❕

Сверх супер пупер СЕНСАЦИЯ!!! 😯😮🙈🙉🙊

⚡⚡⚡Путин поймал карандаш!!!!! pic.twitter.com/sabUmjtEYd — Lt Nixxön🛡 (@Nicolasniconof2) March 15, 2021

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