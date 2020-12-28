Соловьев про пойманный Путиным карандаш: «Президент в отличной спортивной форме. Боевые искусства никуда не уходят»

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Журналист Владимир Соловьев похвалил президента России Владимир Путина, поймавшего карандаш во время совещания с членами правительства.

«Ну карандаш поймал ловко. Так что, надо отметить, реакция прекрасная.

Видно, что президент в отличной спортивной форме. И боевые искусства никуда не уходят», – сказал Соловьев.

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