Денисов о Кокорине и Мамаеве: «Дяденька получил по делу. Каждую пятницу вся страна дерется. И я бил. Мне надо сидеть в тюрьме?»

Экс-игрок сборной России, «Динамо», «Зенита» и «Локомотива» высказался о ситуации с Павлом Мамаевым и , которые провели полтора года под арестом из-за драк в центре Москвы.

«Я пил, не выпивал. Я так нормально поддавал.

Саша Кокорин и Мамаев – это детский лепет, понимаете. Высосанная ситуация. По мне, каждую пятницу вся страна, все дерутся. В любой бар зайдите, все дерутся. Меня били вдвоем, втроем, я бил. Ну и что? Мне надо сидеть в тюрьме?

Я не знаю, что произошло там в ресторане с этим дяденькой (чиновником Минпромторга Денисом Паком – прим. Sports.ru), которого он [Кокорин] там стулом огрел, но знаю сто процентов, что была провокация от водителя машины (Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой – прим. Sports.ru). То есть получил он по делу.

Я против того, чтобы бить одного человека втроем, бить лежачего – это неправильно. Но за тот язык, который он там... Я просто знаю всю ситуацию. Он получил по делу», – сказал Денисов.

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