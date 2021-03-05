Дзюба, Заболотный, Соболев, Мирзов, Дюпин, Миранчук и Головин вызваны в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022

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Стал известен состав сборной России на мартовские матчи отбора на ЧМ-2022.

Впервые в сборную были вызваны вратарь «Рубина» Юрий Дюпин и защитник казанцев Илья Самошников.

Полный состав сборной России выглядит так:

Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Сослан Джанаев («Сочи»), Юрий Дюпин («Рубин»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба – «Зенит»), Александр Жиров («Зандхаузен», Германия), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Роман Нойштедтер («Динамо»), Илья Самошников («Рубин» Казань), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Краснодар»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Резиуан Мирзов («Химки»), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Даниил Фомин («Динамо»).  

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).

Россия в первом матче отборочного турнира ЧМ-2022 сыграет с Мальтой 24 марта. 27 марта российская команда дома сыграет со Словенией, 30 марта – на выезде со Словакией.

Поделитесь фотографией, как вы болеете за сборную России, и выиграйте поездку в Сочи на матч со Словенией

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