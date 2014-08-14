Денисов о скандале с Халком и Витцелем: «Я проснулся изгоем в Питере. Плодотворная работа «Зенита» через прессу»

Бывший полузащитник «Зенита» рассказал о скандале, случившемся в клубе после перехода и .

«На следующий день я просто проснулся как изгой в Питере. Это была плодотворная работа тогдашнего «Зенита» – через прессу. Что я пришел в «Газпром» и сказал: «Дайте мне 5 миллионов [евро в год], или я не выйду на поле», – как они тогда написали.

Вы представляете, чтобы я так сказал ? «Дайте мне 5 миллионов евро в год зарплату...» Не, ну, конечно, зарплата офигенная, но такого, понятно, не было.

Они оба [Халк и Витцель] получили предложения из Китая и сразу побежали в Китай. А распиарили так, что они за любовь к «Зениту» пришли, туда-сюда.

Я воспитанник детско-юношеской школы «Зенит», «Смены». Я всю жизнь отдал «Зениту». Мы все вместе дружно начали «Зенит» поднимать. Я с каким-то там скандалом ухожу в другой клуб – и меня ненавидят. Получается, они [Халк и Витцель] до сих пор любят «Зенит», им аплодируют, а у меня вот такая ситуация.

Наверное, я заслуживаю такого отношения к себе. Я другого объяснения не могу найти. Наверное, за всю мою жизнь, за все плохое, что я кому-то делал, наверное, я заслуживаю такого отношения от фанатов «Зенита» ко мне. Но это просто смешно и неправильно.

Я не мог поступить иначе, не мог. Можно было остаться в «Зените», получить семь титулов чемпиона России, можно было. Но проглотить ту ситуацию, которая тогда сложилась в команде... Я бы, наверное, когда умирал и лежал в гробу, думал бы: «Я десятикратный чемпион России, но проглотил ту ситуацию». Ну я себя уважать перестану.

У меня есть принципы, от которых я никогда не отступлюсь. Я сделал, как считал нужным. Я до сих пор считаю, что сделал правильно. Я неправильно дал интервью тогда, да, когда я там начал сравнивать мою заработную плату, говорить о цифрах – да, согласен, ошибка. Но я на них учусь. Это – да, все другое – нет», – рассказал Денисов.

Первое интервью Денисова после ухода из футбола: три года не пьет, чувствует себя чужим в Петербурге и обижен на «Зенит»

Заявление Игоря Денисова об Алексее Навальном: «Он должен быть на свободе»