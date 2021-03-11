НБА. «Голден Стэйт» примет «Лейкерс», «Даллас» встретится с «Клипперс» и другие матчи

В понедельник, 15 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
«Голден Стэйт» примет на своей площадке действующих чемпионов «Лейкерс». «Даллас» Дончича встретится с «Клипперс» Джорджа и Ленарда.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 марта, 02.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 16 марта, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 16 марта, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 16 марта, 03.00, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 16 марта, 04.00, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 16 марта, 05.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 16 марта, 05.00, «Phoenix Suns Arena»
- Дата проведения
- 16 марта, 05.30, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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