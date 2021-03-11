НБА. «Голден Стэйт» примет «Лейкерс», «Даллас» встретится с «Клипперс» и другие матчи

В понедельник, 15 марта, в рамках регулярного чемпионата пройдут восемь матчей.

примет на своей площадке действующих чемпионов . Дончича встретится с Джорджа и Ленарда.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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