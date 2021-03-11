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    НБА. «Голден Стэйт» примет «Лейкерс», «Даллас» встретится с «Клипперс» и другие матчи

    Теги результаты Шарлотт Даллас Денвер Детройт Голден Стэйт Индиана Клипперс Лейкерс Мемфис Милуоки Бруклин Нью-Йорк Финикс Сакраменто Сан-Антонио НБА Вашингтон Баскетбол

    В понедельник, 15 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

    «Голден Стэйт» примет на своей площадке действующих чемпионов «Лейкерс». «Даллас» Дончича встретится с «Клипперс» Джорджа и Ленарда.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Шарлотт – Сакраменто
    Дата проведения
    16 марта, 02.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча

    Вашингтон – Милуоки
    Дата проведения
    16 марта, 02.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча

    Детройт – Сан-Антонио
    Дата проведения
    16 марта, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча

    Бруклин – Нью-Йорк
    Дата проведения
    16 марта, 03.00, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    Даллас – Клипперс
    Дата проведения
    16 марта, 04.00, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    Денвер – Индиана
    Дата проведения
    16 марта, 05.00, «Ball Arena»
    Онлайн матча

    Финикс – Мемфис
    Дата проведения
    16 марта, 05.00, «Phoenix Suns Arena»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Лейкерс
    Дата проведения
    16 марта, 05.30, «Chase Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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