Президент «Ростова» о судействе: «Безобразие! Какие-то люди убивают нас. Впечатление, что тебя обокрали»

Президент «Ростова» выразил недовольство судейством в .

В матче с «Химками» (0:1) арбитр Сергей Лапочкин отменил гол форварда «Ростова» Али Соу из-за офсайда, вопросы у клуба вызвали и другие эпизоды.

– Прошло несколько дней после игры. Что можете сказать по ее итогам?

– Это безобразие! Что-то много ошибок за последние два сезона, которые влияют на результат не в нашу пользу. Так нельзя. Ребята тренируются, работают, стараются, хотят радовать болельщиков, дарить им праздник.

Если потом какие-то люди, допускающие ошибки, – или делающие что-то другое – просто берут и убивают «Ростов», то зачем все это нужно? После таких матчей руки опускаются. Такое впечатление, что тебя обокрали – хочется все бросить. Меня сдерживают только наши дети из академии, их родители, футболисты и тренерский штаб, которые в нас поверили.

Понятно, что все забудется, а результат останется. Мы тратим свои силы, энергию, время и деньги. Хотим построить стабильный клуб, хорошую, симпатичную команду. Для чего все это нужно? О каком развитии российского футбола мы говорим?

После таких игр – полное опустошение. Ладно бы уступили по делу, плохо играли, сами виноваты – вопросов нет. Но когда ошибки каких-то людей систематически влияют на результат, то о каком спортивном принципе может идти речь? – заявил Арутюнянц.

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