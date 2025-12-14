«Милан» не проигрывает 14 матчей подряд в Серии А – 9 побед и 5 ничьих после 1:2 от «Кремонезе» в 1-м туре

«Милан» не проигрывает 14 матчей подряд в Серии А.

Команда тренера Массимилиано Аллегри дома сыграла вничью с «Сассуоло » (2:2) в 15-м туре Серии А.

После поражения от «Кремонезе» на «Сан-Сиро» в 1-м туре со счетом 1:2 «Милан » одержал 9 побед и 5 раз сыграл вничью.

«Россонери» набрали 32 очка, лидируют в таблице и на 1 балл опережают «Наполи», который сегодня сыграет с «Удинезе» на выезде.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.