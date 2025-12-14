  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Милан» не проигрывает 14 матчей подряд в Серии А – 9 побед и 5 ничьих после 1:2 от «Кремонезе» в 1-м туре
4

«Милан» не проигрывает 14 матчей подряд в Серии А – 9 побед и 5 ничьих после 1:2 от «Кремонезе» в 1-м туре

«Милан» не проигрывает 14 матчей подряд в Серии А.

«Милан» продлил серию без поражений в Серии А до 14 матчей.

Команда тренера Массимилиано Аллегри дома сыграла вничью с «Сассуоло» (2:2) в 15-м туре Серии А.

После поражения от «Кремонезе» на «Сан-Сиро» в 1-м туре со счетом 1:2 «Милан» одержал 9 побед и 5 раз сыграл вничью.

«Россонери» набрали 32 очка, лидируют в таблице и на 1 балл опережают «Наполи», который сегодня сыграет с «Удинезе» на выезде.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Что делать с Хаби Алонсо?31875 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoМилан
logoСассуоло
logoМассимилиано Аллегри
logoсерия А Италия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Италии. «Рома» против «Комо»
сегодня, 07:34
«Милан» дома не смог обыграть «Сассуоло» (2:2), пропустив на 77-й минуте
вчера, 13:30
Защитник «Милана» Бартезаги сделал дубль в матче с «Сассуоло». Это первые голы 19-летнего воспитанника за клуб
вчера, 12:49
Главные новости
Солари признан лучшим игроком «Спартака» в ноябре-декабре. У него 3+2 в шести матчах
10 минут назад
Чемпионат Англии. «МЮ» сыграет с «Борнмутом»
20 минут назад
В «Реале» возмущены пассивностью Ла Лиги и RFEF в суде по делу Негрейры. Представитель лиги задал Лапорте только один вопрос, юрист от федерации – ни одного (As)
54 минуты назад
Флик на вопрос об обсуждении судейства в «Реале»: «Неправильно давить на арбитров. Это не мой путь»
сегодня, 12:32
Головин о Тчуамени: «Никогда не нравился – пас на 20 метров вообще отдать не мог. В «Реале» так же не отдает»
сегодня, 12:31
Tether готовит новое предложение о покупке «Ювентуса», но Exor вряд ли согласится на сделку. Криптокомпания изначально оценила клуб в 1+ млрд евро, хотя его стоимость ближе к 2 млрд
сегодня, 12:15
Вера будет получать в «Локомотиве» 5 млн рублей в месяц. Медосмотр – завтра
сегодня, 11:55
Газзаев о «Спартаке»: «То с одним иностранцем договариваются, то с другим – это унизительно! Разве у нас своей тренерской школы нет? «Зенит» же дал шанс Семаку»
сегодня, 11:49
Сафонов о командном фото «ПСЖ»: «Я здесь есть. Пошли новости про фотошоп – нет, это я тут притаился😁»
сегодня, 11:18Фото
Сабо сравнил ситуации Мудрика и Стрельцова: «Стрельцов – не Пеле, но великий. Это было ясно, когда я играл с ним после его ареста. Но у Мудрика другая ситуация, ему будет тяжелее»
сегодня, 11:17
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» выиграл турнир детских команд «Путь Будущего». Участвовали «Спартак», ЦСКА и другие
8 минут назад
«Рома» – «Комо». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
20 минут назад
«Милан» и Салемакерс продлят контракт с повышением зарплаты
25 минут назад
Сафонова не видно на общем фото «ПСЖ», хотя сам Матвей утверждает, что есть там. А вы видите?
36 минут назадВидеоСпортс"
Фонд из ОАЭ может завершить покупку клуба РПЛ к 2028 году, заявил Андреев: «До окончания сезона мы сделаем первичный анализ и вступим в переговоры»
38 минут назад
Экс-арбитр Бурруль о неназначенном пенальти на Винисиусе: «Он был с мячом, когда Теналья его сбил. Судья должен был показать желтую, если увидел симуляцию»
сегодня, 11:35
«Ницца» проиграла 9 матчей подряд, установив клубный антирекорд. После 6-го поражения фанаты напали на игроков
сегодня, 10:55
У Нойера надрыв мышцы бедра после матча с «Майнцем». Вратарь «Баварии» вернется после зимней паузы
сегодня, 10:45
Акции «Ювентуса» выросли на 12,7% на Миланской фондовой бирже после предложения Tether о покупке клуба
сегодня, 10:38
Роджерс близок к назначению в «Аль-Кадисию»
сегодня, 10:17