«Милан» не проигрывает 14 матчей подряд в Серии А – 9 побед и 5 ничьих после 1:2 от «Кремонезе» в 1-м туре
«Милан» продлил серию без поражений в Серии А до 14 матчей.
Команда тренера Массимилиано Аллегри дома сыграла вничью с «Сассуоло» (2:2) в 15-м туре Серии А.
После поражения от «Кремонезе» на «Сан-Сиро» в 1-м туре со счетом 1:2 «Милан» одержал 9 побед и 5 раз сыграл вничью.
«Россонери» набрали 32 очка, лидируют в таблице и на 1 балл опережают «Наполи», который сегодня сыграет с «Удинезе» на выезде.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
