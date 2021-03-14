Путин выпустил обращение к старту турнира WTA в Санкт-Петербурге: «Теннис – красивый, зрелищный вид спорта»

Президент России Владимир Путин обратился к участникам, организаторам и гостям турнира в Санкт-Петербурге, матчи основной сетки которого стартовали сегодня.

«Дорогие друзья!

Приветствую вас на международном теннисном турнире .

Эти традиционные соревнования прочно обосновались в международном теннисном календаре и всегда становятся большим, долгожданным событием для поклонников спорта. Ведь на кортах нашей Северной столицы встречаются как именитые участницы, признанные звезды, так и талантливые, подающие надежды дебютантки из разных стран.

Убежден, что растущая популярность St. Petersburg Ladies Trophy – результат эффективной, слаженной работы дружной команды увлеченных, преданных делу людей, настоящих энтузиастов и любителей тенниса – красивого, зрелищного вида спорта.

Желаю участницам ярких побед, а организаторам и болельщикам – незабываемых эмоций», – говорится в обращении президента, опубликованном на сайте Кремля.

В этом году в Петербурге самая слабая сетка с тех пор, как турнир стал относится к категории WTA 500 (бывшая Premier). В ней нет ни одной теннисистки топ-30.

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