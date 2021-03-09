Овечкин забросил 717-ю шайбу в карьере и разделил с Эспозито 6-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ

Капитан забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против (6:0).

Она стала для него 11-й в текущем сезоне и 717-й в карьере.

Россиянин сравнялся с и разделил с ним 6-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ. До идущего на 5-м месте Марселя Дионна (731) – 14 голов. Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (894).

В этом матче Овечкин (20:04, 3:21 – в большинстве, полезность «+3») нанес 6 бросков в створ ворот.

В текущем сезоне в его активе 21 (11+10) очко в 24 матчах, в карьере – 1299 (717+582) очков в 1176 матчах.