Овечкин забросил 717-ю шайбу в карьере и разделил с Эспозито 6-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ

Теги Баффало Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Фил Эспозито Марсель Дионн Хоккей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (6:0). 

Она стала для него 11-й в текущем сезоне и 717-й в карьере.

Россиянин сравнялся с Филом Эспозито и разделил с ним 6-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ. До идущего на 5-м месте Марселя Дионна (731) – 14 голов. Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (894). 

В этом матче Овечкин (20:04, 3:21 – в большинстве, полезность «+3») нанес 6 бросков в створ ворот.

В текущем сезоне в его активе 21 (11+10) очко в 24 матчах, в карьере – 1299 (717+582) очков в 1176 матчах. 

 

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