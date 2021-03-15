Малкин набрал 1+1 в матче с «Бостоном» и стал 3-м игроком из России, достигшим отметки 1100 очков в НХЛ

Теги Питтсбург Бостон Евгений Малкин Александр Овечкин Сергей Федоров НХЛ Хоккей

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 1100-е очко в НХЛ, продлив результативную серию в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (4:1). 

Россиянин отметился 2 (1+1) баллами за результативность. Его признали первой звездой встречи. 

Он набирает очки в 8 матчах подряд, на этом отрезке у него их 12 (4+8). Всего в сезоне – 24 (8+16) очка в 28 играх при общей полезности «-2». 

Малкин – 3-й россиянин в истории лиги, достигший отметки 1100 (424+676) очков за карьеру. Он сделал это в 935 матчах – среди действующих игроков быстрее был только его партнер Сидни Кросби (уложился в 850 матчей). 

Выше в списке лучших российских бомбардиров идут Александр Овечкин (1299 в 1176 матчах) и Сергей Федоров (1179 в 1248 матчах). 

В этой игре Малкин (17:02, 5:31 – в большинстве, полезность «+1») нанес 5 бросков в створ, сделал по 1 броску, хиту и перехвату, допустил 1 потерю. 

На вбрасываниях выиграл 1 попытки из 5 (20%). 

 
 

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