Малкин набрал 1+1 в матче с «Бостоном» и стал 3-м игроком из России, достигшим отметки 1100 очков в НХЛ

Форвард набрал 1100-е очко в , продлив результативную серию в матче регулярного чемпионата НХЛ с (4:1).

Россиянин отметился 2 (1+1) баллами за результативность. Его признали первой звездой встречи.

Он набирает очки в 8 матчах подряд, на этом отрезке у него их 12 (4+8). Всего в сезоне – 24 (8+16) очка в 28 играх при общей полезности «-2».

Малкин – 3-й россиянин в истории лиги, достигший отметки 1100 (424+676) очков за карьеру. Он сделал это в 935 матчах – среди действующих игроков быстрее был только его партнер Сидни Кросби (уложился в 850 матчей).

Выше в списке лучших российских бомбардиров идут (1299 в 1176 матчах) и Сергей Федоров (1179 в 1248 матчах).

В этой игре Малкин (17:02, 5:31 – в большинстве, полезность «+1») нанес 5 бросков в створ, сделал по 1 броску, хиту и перехвату, допустил 1 потерю.

На вбрасываниях выиграл 1 попытки из 5 (20%).